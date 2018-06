Berliin ja Pariis on Minski protsessi elustamises optimistlikud

Hoolimata lääneriikide ja Venemaa vahelistest pingetest otsustasid Venemaa, Ukraina, Prantsusmaa ja Saksamaa välisministrid pidada pärast pikemat pausi eile Berliinis kohtumise rahuleppe taaselustamiseks. See on nn Normandia formaat.

Venemaa ja Ukraina kinnitasid taaskord ametlikult, et on pühendunud 2015. aasta Minski lepete põhipunktidele, lisas Maas.

Vene välisministri Sergei Lavrov ütles, et loomulikult pole me suutnud lahendada kõiki probleeme, mis puudutavad Minski lepete rakendamist, et lahendada Ukraina sisekriis. Samas usub ta, et see kohtumine oli kasulik.