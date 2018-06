Venezuela pealinnas sai klubiplahvatuses ja rüsinas surma 17 inimest

Pealtnägijate sõnul kahtlustatakse pisargaasi käikulaskmises üht alaealist, kes on üks seitsmest vahejuhtumiga seoses kinni peetud inimesest. Samuti on kinni peetud klubi omanikud, kes ei rakendanud piisavalt turvameetmeid, et pisaragaasiga poleks võimalik klubisse siseneda.