Trump andis Pentagonile käsu alustada USA kosmosevägede loomist

«See on kõva avaldus. Meil hakkavad olema õhujõud ja need kosmoseväed, eraldi, aga võrdsetena,» lausus president.

Trumpi sõnul annab samm Ühendriikidele kosmoses edumaa Hiina ja Venemaa ees, lisaks väitis president, et plaanitakse taastada Kuu-missioonid ning saata inimene Marsile.

President mainis kosmosevägede loomise ideed ka eelmise aasta oktoobris. Toona pälvis see kaitseringkondades laialdast kriitikat. Kaitseminister James Mattis teatas toona, et on vastu uute väeliikide loomisele.