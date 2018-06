Suurbritannia paneb ELi kodanikud kontrollküsimustikku täitma

Euroliidu kodanikel palutakse tõendada oma isikut, kinnitada, kas neil on kriminaalkaristusi või mitte ning väljendada selgelt, kas nad elavad Suurbritannias või mitte.

Javid selgitas ülemkoja Euroopa Liidu õiguse komisjonile, et valitsuse eesmärk on anda inimestele riigis püsiv staatus ning sellest keeldumiseks peab olema väga hea põhjus.

Siseministri kinnitusel antakse Euroopa Liidu kodanikele kahte tüüpi staatust: püsiv staatus, mille saavad need, kes on elanud Suurbritannias viis aastat või kauem, ning püsiva eelne staatus neile, kes on elanud riigis alla viie aasta.