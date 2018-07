Briti siseminister: Venemaa peab andma Novitšoki osas selgitusi

Täna pidas Briti valitsus erakorralise istungi seoses kahe inimese haigestumisega üliraskelt sama kurikuulsa närvimürgi läbi, mida kasutati varem sel aastal Vene endise topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamisel.

Siseminister Javid sõnas istungil, et seoses kahe Novitšoki närvigaasi mürgitusjuhtumiga sel aastal Suurbritannias, peaks Venemaa andma selgitusi.

Vene välisministeerium kutsus seepeale Briti võime hoiduma räpastest ja hoiatas, et Briti valitsus peab Venemaa ees närvimürgirünnakutega seoses esitatud süüdistuste eest vabandama.

Välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova tegi pressibriifingul Suurbritanniale ettepaneku käivitada Salisbury ja Amesbury mürgitusjuhtude täiemahuline uurimine ning väljendas valmidust koostööks, sh korrakaitseametkondade tasemel.

«Praegu on tähtis käivitada täiemahuline uurimine,» sõnas ta. «Kutsume Suurbritannia korrakaitseametkondi üles mitte minema räpase poliitilise mängu teed, mille on valinud teatavad Londoni ringkonnad, ja alustama lõpuks koostöös Vene korrakaitseametkondadega nende juhtumite uurimist, arvestades, et jutt on muude hulgas ka Vene kodanikest.»

«Olen volitatud teatama, et Vene korrakaitseametkonnad on selleks koostööks valmis. Tahan öelda, et me teavitame sellest Suurbritanniat diplomaatilisi kanaleid pidi mitu korda kuus,» märkis Zahharova.

«Olime täna vapustatud, kui nägime Suurbritannia ametlike isikute avaldust, et nad ei oota mingit Venemaa abi Skripalide asja uurimisel,» lisas pressiesindaja.

Zahharova ütles ka: «Kõige eest, mida Theresa May valitsus on korda saatnud, tuleb sel valitsusel ja selle esindajatel veel vabandada nii Venemaa kui ka rahvusvahelise avalikkuse ees. Kuid nagu see Suurbritannias kombeks on – see tuleb hiljem, kuid tuleb».

Briti politsei teatas eile, et kaks inimest haigestus laupäeval Amesbury külas üliraskelt sama närvimürgi Novitšok tõttu, mida kasutati märtsis ka endise Briti-Vene topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia vastu.

Amesbury asub Salisbury lähedal, kus Skripalide lugu alguse sai.