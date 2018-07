Tai koopaoperatsioonis osalenud Soome sukelduja oli üks viimaseid, kes pääses

Paasi meenutas Helsingin Sanomatele antud intervjuus hetke, kui veepumbad töö lõpetasid ja elekter kadus. Tema sõnul oli veetaseme tõusu silmaga näha. Kui eriväelased Kolmandasse Kambrisse jõudsid oli neil viis kuni kümme minutit, et lahkuda. Olukord ei jäänud märkamata ka väljas viibinutele. „Nad kartsid, et me jääme sinna lõksu. Kõik hakkasid tegutsema,“ meenutas Paasi, kellele meenud neli päeva varem hukkunud Tai sukelduja.