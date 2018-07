May: Toetage mind või Brexit jääb ära

«Minu sõnum riigile sel nädalavahetusel on lihtne: me peame hoidma oma silmad auhinnal,» kirjutas May Facebookis. «Kui me seda ei tee, riskime sellega, et Brexitit ei tule üldse».

May selline sõnum näitab tema ebakindlat positsiooni seoses Brexiti-kavaga, ministrite lahkumisega valitsusest ja USA presidendi Donald Trumpi kriitikat May Brexiti-strateegia üle, tõdes Reuters.

Intervjuus ajalehele the Mail on Sunday ütles May oma plaani kaitseks: «Minu käest on küsitud, kas minu Brexiti-kava on üksnes alguspunkt, millest hakkame järele andma. Las ma väljendan end selgelt. Meie Brexiti-kava ei ole pikk soovinimekiri, millest läbirääkijad võivad meelepäraseid punkte valida. See on lõplik plaan, selgete tulemustega, mis ei ole läbiräägitavad.»

Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise ametliku kuupäevani on jäänud vähem kui üheksa kuud, ent poliitiline eliit ja ettevõtjad on siiani lahkarvamusel selle osas, kas Brexit peaks aset leidma ja kui, siis millisel viisil.

May ei ole Euroopa Liiduga veel midagi kokku leppinud. Sellega seoses on Suurbritannia valitsuses esile kerkinud üha enam idee lahkuda ühendusest ilma lepinguta. See aga võib raputada finantsturge ja häirida kaubavahetust kogu Euroopas ning kaugemalgi.

Peaminister on korduvalt rõhutanud, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, et täita 2016. aastal toimunud referendumil rahva avaldatud soovi. Siiski on teiste hulgas näiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja investor George Soros käinud välja, et britid võiksid veel oma meelt muuta.

May valitsus jõudis Brexiti-kava osas kokkuleppele 6. juulil, ent pärast seda lahkus ametist Brexiti-minister David Davis ja välisminister Boris Johnson. Nende meelest on peaministri strateegia liiga leebe ja ei too võimu Brüsselist Londonisse tagasi.