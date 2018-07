Värske Mehhiko president kärbib oma palka 60 protsenti

Äsja Mehhiko presidendiks valitud Andrés Manuel López Obrador teatas, et tema kuupalgaks saab 108 000 peesot (5700 eurot), mida on enam kui poole võrra vähem kui senisel riigipeal Enrique Peña Nietol. Ühtlasi lubas López Obrador, et ükski Mehhiko riigiametnik ei hakka teenima temast rohkem.