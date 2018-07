Trump: NATO ülesehitus võib käivitada suure relvakonflikti

«Ma tean, millest sa räägid, ma olen sama küsimust küsinud. Montenegro on tilluke riik väga tugeva rahvaga. Nad on väga agressiivne rahvas, nad võivad agressiivseks minna ja palju õnne, sa oled nüüd Kolmandas maailmasõjas. Kuid nii NATO üles ehitati,» vastas USA president, kes osales eelmisel nädalal NATO tippkohtumisel Brüsselis.

Trump kordas Fox Newsile antud intervjuus, et liikmesriigid peavad rohkem NATO-sse panustama. «See ei ole uus fakt. See on midagi, mida inimesed on juba pikka aega teadnud,» lausus ta.