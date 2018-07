USA ja Pariis sanktsioneerisid Süüria keemiarelvaprogrammi tarnijaid

Võrgustiku keskmes on Süüria teadus- ja uurimiskeskuse (SSRC) tarneahel. USA rahandusministeeriumi sõnul vastutab SSRC keemiarelvade arendamise eest.

USA sanktsioonid said teiste seas Liibanonis asuv firma Electronics Katrangi Trading, mis tegutseb Süürias, Hiinas, Egiptuses ja Prantsusmaal. USA väitel on see «andnud või üritanud anda rahalist, materiaalset, tehnoloogilist või muud toetust või kaupu või teenuseid SSRC heaks».