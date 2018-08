Moskva ärgitas riike liituma Venemaa Suur-Euraasia projektiga

Välisministri arvates ei ole kahtlust, et eurooplased on sellest huvitatud pragmaatiliste majandushuvide tõttu. Ta märkis, et Suur-Euraasia ei ole kitsas riikide ringis kooskõlastatud projekt.

«On väga tähtis mõista, et Suur-Euraasia partnerlus ei ole miski, millega peaks ühinema, see ei ole mingi eelnevalt ettevalmistatud projekt, mis kooskõlastati kitsas riikideringis ja ülejäänutele öeldakse: Need on tingimused, mille alusel me edaspidi teiega koostööd teeme. Sugugi mitte,» lisas ta.