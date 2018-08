Peaminister: Gruusia eesmärk on saada EL-i ja NATO liikmeks

«Me oleme osa Euroopa tsivilisatsioonist, me oleme andnud oma panuse Euroopa väärtuste kujunemisse. Sellest lähtudes me kindlasti usume, et Gruusia saab kahtlemata EL-i ja NATO liikmeks,» lisas peaminister.

Gruusia püüdlused ei ole suunatud kellegi vastu, rõhutas ta. «Ma tahan veelkord korrata, et me oleme orienteeritud ainult rahu suunas.3

Gruusia juhtkonnal ei ole illusioone, et see juhtub kiiresti, ütles Bahtadze.

«Me teame, et meil on ikka veel palju teha, kuid me oleme järjekindlad ja astume väga etteaimatavaid samme,» rõhutas ta, lisades, et reformid, mida Gruusia aktiivselt ellu viib, lähendavad riiki veelgi Euroopale.