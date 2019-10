Belgia toll: Brasiiliast Euroopasse jõudva kokaiini hulk on tõusuteel

25. septembri seisuga on Antwerpeni sadama tollivõimud sel aastal konfiskeerinud 40,7 tonni kokaiini ning veerand sellest, 26 protsenti, on pärit Brasiiliast. Colombia osakaal on aga vähenenud eelmise aasta 50 protsendilt 13-le.

Ecuadori osakaal on kokaiini päritolumaana tõusnud ja ulatub nüüd 20 protsendini.

Puerto Ricole langes Antwerpenis kätte saadud kokaiinist 16 protsenti.

Tolli kõneisik Florence Angelici ütles AFP-le, et need andmed näitavad osaliselt ka seda, et Ladina-Ameerika riikide võimud on muutunud laadungite kontrollimisel aktiivsemaks ja teavitavad ka Belgia võime.

Samuti näitavad need andmed, et kokaiini smugeldamine on muutunud rahvusvahelisemaks ning Colombia naaberriike kasutatakse platvormina uimastite toimetamiseks Euroopasse.

«Kultiveerimine ja tootmine Colombias on märkimisväärselt suurenenud viimase viie aasta jooksul. Kõik naaberriigid tunduvad olema mõjutatud,» märkis tolliteenistus avalduses.

Brasiilia on eriti problemaatiline. Selles suures riigis tegutseb palju kuritegelikke jõuke ja samuti on palju mereühendusi Euroopaga.