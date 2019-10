Tellijale

«Sel nädalal teatas Donald Trump, argpüks, kes pole kunagi kandnud sõjavormi, et tõmbab meie väed Süüriast tagasi,» kirjutas USA veteran Charlotte Clymer Briti väljaandes The Independent avaldatud arvamusloos. «Paistab, et ta tegi seda pärast Erdoğaniga tagaselja peetud läbirääkimisi ja hoolimata meie sõjaväe ja julgeolekuekspertide hoiatustest.»