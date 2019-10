Operatsioon «Rahuallikas» on nõudnud 24 tsiviilisiku elu

Täna hukkus neli inimest õhurünnakus Tal Abyadi linnale, kolm inimest lasti maha snaiprite poolt, ütles vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Oma kodudest on praeguseks hetkeks lahkunud üle 70 000 inimese.

Kokku on Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmetel kolmapäeval alanud rünnakutes Süüria poolel hukkunud 17 tsiviilisikut ja 41 kurdivõitlejat.

Türgi kaitseministeerium väidab aga, et vangi võetud või tapetud on 342 kurdi. Samas teatas Türgi, et nemad on kaotanud ühe sõduri ja seitse tsiviilisikut, nende seas ühe üheksa kuu vanuse poisi. Al-Jazeera teatel on kurdide vasturünnakutes hukkunud vähemalt neli Türgit toetavat Süüria mässulist.

Leinajad üheksa kuu vanuse Mohammed Omar Saari matustel Türgis. FOTO: Emrah Gurel / AP / Scanpix

Türgi alustas kolmapäeval pealetungi Põhja-Süürias tegutsevatele kurdi üksustele ning plaanib luua seal piirist 30 kilomeetri sügavuse puhverala, kuhu tahab saata umbes miljon Türgis elavat süüria põgenikku.

Sellele sammule eelnes telefonivestlus USA presidendi Donald Trumpi ja Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani vahel, misjärel teatas Valge Maja otsusest tõmmata Süüria põhjaosast tagasi USA väed.

ÜRO julgeolekunõukogu nõudis eile Türgilt pealetungi peatamist Süürias. Ka Euroopa Liit väljendas vastumeelsust Türgi tegevusele ja sellega seoses pole välistatud ka sanktsioonide kehtestamine Türgile.

Leinajad üheksa kuu vanuse Mohammed Omar Saari matustel Türgis. Emrah Gurel / AP / Scanpix

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu aga nõudis täna NATO liitlastelt Ankara suhtes solidaarsust Türgi piiride julgeoleku tagamisel.

«Me jätkame meetmetega oma piiri, samuti meie NATO liitlaste julgeoleku tagamiseks,» ütles Çavuşoğlu pressikonverentsil pärast kohtumist NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga. Ta meenutas, et liidu üks põhimõtteid rajaneb kollektiivjulgeolekul.

«Ja me ootame, et meie liitlased näitavad üles solidaarsust. Ei piisa jutust, et «me mõistame Türgi põhjendatud muret». Tahame selle ilmset väljundit,» lisas minister.

Ühena vähestest riikides on Türgile oma toetust väljendanud Pakistan. Peaminister Imran Khan helistas täna Türgi presidendile, et väljendada oma toetust ja solidaarsust.

«Pakistan mõistab täielikult Türgi muret terrorismi pärast,» ütles Khan.