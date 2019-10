Türgi nõustus pealetungi Süürias ajutiselt katkestama

Pence’i sõnul kehtestatakse relvarahu viieks ööpäevaks ning USA aitab korraldada kurdi üksuste «korrapärast taganemist».

Kriitikute meelest võib see viia piirkonna etnilise puhastuseni.

Ka Türgi välisministeerium kinnitas neljapäeva õhtul, et pealetung kurdi vägede vastu katkestatakse ajutiselt. «Me katkestame pealetungi ajutiselt, mitte ei peata sõjalist operatsiooni. Me lõpetame operatsiooni, kui piirkonnast on lahkunud kõik kurdimässulised,» ütles välisminister Mevlüt Çavuşoğlu.

Pence lisas, et USA tühistab Türgi sõjalise operatsiooni lõppemisel riigi vastu kehtestatud sanktsioonid. «Viiepäevase relvarahu ajal ei kehtestata ühtlasi lisasanktsioone,» sõnas Pence. «Kui meil on pärast kurdivägede tagasitõmbumist püsiv relvarahu, siis on USA nõustunud kehtestatud sanktsioonide tühistamisega,» ütles asepresident.

USA president Donald Trump kiitis suhtlusvõrgustikus Twitter asepresidendi uudiseid.

«Vägevad uudised, mis päästavad miljoneid inimelusid,» kirjutas Trump. Trump saatis Türgi riigipeale pealetungi esimesel päeval 9. oktoobril kirja, milles ärgitas teda operatsioonist loobuma.

Kurdide juhitud relvarühmitus Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) teatas neljapäeval, et nõustub USA ja Türgi kokkulepitud ajutise vaherahuga Süüria põhjaosas. «Me oleme valmis vaherahu järgima Ras al-Aini ja Tal Abyadi vahelisel alal,» ütles SDFi juht Mazlum Abdi kurdide telekanalile.

Kirde-Süüria kurdi võimud nõudsid varem päeval humanitaarkoridori, et evakueerida tsiviilelanikud Türgi vägede piiramisrõngasse sattunud Ras al-Ain linnast.

Süüria valitsus pole uudiseid esialgu kommenteerinud. USA andmetel on Süüria võime informeeritud.

Pence kohtus neljapäeval visiidil Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga, et ärgitada Ankarat peatama sõjaoperatsiooni kurdi võitlejate vastu. Erdoğani ja Pence'i kohtumine kestis tund ja 20 minutit. Hiljem liitusid nendega USA välisminister Mike Pompeo ja teised Ühendriikide ametnikud.

Türgi väed ning nende liitlased on neljapäeva hommikuse seisuga saanud oma kontrolli alla ligi pool Ras al-Aini piirilinnast.