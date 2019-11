Valge Maja abid teadsid Ukraina survestamisest veel enne Trumpi telefonikõnet

Demokraadid on alustanud USA kongressi esindajatekojas vabariiklasest presidendi suhtes tagandamisjuurdlust 25. juuli telefonivestluse tõttu, milles Trump väidetavalt survestas Zelenskõid uurima oma demokraadist rivaali Joe Bidenit ja tema poega Hunter Bidenit. Oma tahtmise saamiseks hoidis ta väidetavalt kinni Ukrainale mõeldud sadade miljonite dollarite jagu sõjalist abi.

Valge Maja ametnikud Fiona Hill ja Alexander Vindman ütlesid oktoobris tagandamisjuurdlust juhtivatele komiteedele ütlusi andes, et nad teavitasid 10. juulil Valge Maja advokaati John Eisenbergi Trumpi lähikondlaste survekampaaniast Kiievile osutada Trumpile poliitilist abi, selgus reedel avaldatud tunnistuste protokollidest.

Nii Hill kui ka Vindman ütlesid uurijatele, et ukrainlaste survestamist juhtisid Valge Maja kantseleiülema kohusetäitja Mick Mulvaney ja USA suursaadik Euroopa Liidu juures Gordon Sondland.

Bolton oli Sondlandi tegevuse pärast maruvihane ja katkestas tol päeval peetud kohtumise, ütles Hill. Ta lisas aga, et Sondland pidas teisegi kohtumise ja ütles, et see oli Mulvaney algatatud poliitika.