Soome välisministri sõnul on Türgi kätes umbes 250 äärmusrühmituse Islamiriik (IS) välisvõitlejat 19 riigist, kuid Helsingi ei tea, kas mõni neist on soomlane, ning Türgi pole veel ühegi võitleja tagasivõtmiseks Soome poole pöördunud.