Venemaa paigutas Norra piiri äärde uue raketisüsteemi

Petšenga piirkonna tiibraketidiviis oli arendamisel alates augustist ning nüüd on sealsed teenistujad omandanud oskused õhutõrjesüsteemi käsitlemiseks, teatas Venemaa Põhjalaevastik.

Väidetavalt on süsteem võimeline kindlaks tegema üle 40 sihtmärgi, jälgima neist nelja samaaegselt, seda kõike 12 kilomeetri raadiuses ja kuni kümne kilomeetri kõrgusel.

Petšenga org asub Koola poolsaarel Norra ja Soome piiri lähedal. Sealse Vene sõjaväebaasi kaugus Norra piirist on umbes kümme kilomeetrit. Vähem kui saja kilomeetri kaugusel asub Norra linn Vardø, kus hoitakse Globuse radarisüsteemi.

Põhjalaevastiku sõnul on Tor-M2DT paigutamise eesmärk tagada õhuruumi kaitse ja kontroll.

Tegu ei ole ainsa uue raketisüsteemiga, mis on hiljuti Norra piiri lähedale paigutatud. Juulis selgus, et Bar rannikukaitse raketisüsteem (NATO klassifikatsioonis nimede all SSC-6 või Sennight) liigutati alalisest kohast Sredni poolsaarel Barentsi mere rannikule.