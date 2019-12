NATO riigid ärgitavad Pariisi mitte pehmendama oma toetust Kiievile

«NATO on pühendunud Ukrainale kindlalt,» ütles USA saadik NATO-s Kay Bailey Hutchison Examinerile.

«Arvan, et prantslased on ka. Oleme seal selle tagamiseks kõik kohal, töötame Ukraina tugevdamiseks ega lase kellelgi pehmendada lähenemist, et Ukraina saaks olla Ukraina.»

Hutchinson ütles seda ajal, mil Macroni soovib pidada Kremliga strateegilist dialoogi ning võõrustab 9. detsembril Saksa, Venemaa ja Ukraina liidrit. Macron, kantsler Angela Merkel, president Vladimir Putin ja president Volodõmõr Zelenskõi proovivad istungil lahendada Ukraina sõda, mille üks pooltest on Venemaa.

Kui Examiner palus ühel Prantsuse ametnikul Pariisis Hutchinsoni avaldust kommenteerida, ütles ta: «Hoopis vastupidi. Arvan, et me teeme kõik endast oleneva, et tuua rahu sellesse piirkonda president Zelenskõi abistamiseks.»

«Ta võeti siin vastu enne valituks osutamist ja pärast ka.»

Liitlasriigid ja Lääne vaatlejad on keskendunud rahvusvahelisele korrale.

«Oleme öelnud nii sakslastele kui ka prantslastele, et on väga tähtis, et nende roll nendel kõnelustel oleks keskendunud rahvusvahelise õiguse, korra ja Euroopa julgeoleku taastamisele,» ütles Eesti kaitseminister Jüri Luik Examinerile.

Ta rõhutas, et Macron ja Merkel ei tohiks üritada Zelenskõid ja Putinit vahendada.

«Mina pean nende rolliks kaasaaitamist, aga näen neid ka inimestena, kes tagavad, et rahvusvaheline kogukond on kohal ja et Putin ei saaks kasutada oma trumpkaarti – Ukraina osade de facto vallutamist,» lisas ta.

Mõttekoja Atlantic Council Atlandi-ülese julgeolekualgatuse juht Christopher Skaluba aga arvas: «On raske mitte arvata, et Putini ja Venemaa legitimiseerimisega, katsega kutsuda nad tagasi vestlusesse, ei vaadata nende puhul kuidagi läbi sõrmede selle kohta, mis juhtus Krimmiga, mis toimub praegu Ida-Ukrainas.»