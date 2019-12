Indias lämbusid tehasepõlengus surnuks kümned inimesed

Tulekahju puhkes varajastel hommikutundidel linna vanas kvartalis Sadar Bazaris, mille kitsaste tänavate ääres on arvukalt väikeseid töötleva tööstuse tehaseid ja laoruume.

Üks kõrge Delhi politseiametnik ütles hiljem, et päästjad said hoonest välja veel kaheksa või üheksa inimest, millega tõusis päästetute arv vähemalt 58-le.

Linna põhjasektori politsei asejuhi Monika Bhardwaji sõnul on hukkunute arv tõusnud 43-le ning kohalikesse haiglatesse toimetati veel 16 inimest.

«Tuletõrje on päästetööd lõpetanud. Sündmuskohal rohkem surnukehi pole. Tulekahju põhjust me veel ei tea, kuid see oli tavalisest raevukam plastist pakkekottide, kottide ja muu sarnase materjali tõttu,» lisas Bhardwaj.