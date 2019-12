Apple, Google ja Amazon loovad nutikoduseadmetele ühise standardi

«Projekti eesmärk on lihtsustada tootjate jaoks arendust ja suurendada tarbijate jaoks ühilduvust,» teatas projekti elluviimiseks loodud töörühm.

«Projektiga tahetakse teha tootjatele kergemaks selliste seadmete loomine, mis on ühilduvad nutikodu teenustega nagu Amazoni Alexa, Apple'i Siri, Google'i Assistant ja teised.»

«Töörühm kasutab avatud koodi lähenemist, et arendada ja rakendada uus, ühine ühenduvusprotokoll,» teatas töörühm.

Algatus nimega «Project Connected Home over IP» võib hoogustada uute nutikodutoodete arendamist, kuivõrd see teeks arendajate jaoks kergemaks selliste kaupade loomise nagu nutikülmikud ja häälkäivitusega lambipirnid. Praegu on arendajad sunnitud valima mitme erineva standardi vahel.