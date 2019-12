Poola kutsus seoses Putini süüdistustega välja Vene suursaadiku

«Need mõnitavad ka miljoneid stalinistliku totalitarismi ohvreid,» lausus Przydacz, lisades, et totalitarismi ohvriks langes ka vene rahvas.

Sõjaväejuhtidega kohtunud Putin väitis, et hiljutine Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis süüdistas seda pakti Teise maailmasõja puhkemises, on «täielik arulagedus». Putin vastas süüdistusega, et sõjale sillutas tee lääneriikide kokkumäng Adolf Hitleriga.