Itaalia peaminister avaldas valitsuse kolmaastakuplaani

Vasaktsentristlik Demokraatlik Partei (PD) ja eliidivastane Viie Tähe Liikumine (M5S) on eri meelt mitmes keskses poliitikavaldkonnas nagu immigratsioon, euroala reformimine ja kohtusüsteem.

"Meil on 23 ambitsioonikat punkti," lausus ta ajakirjanikele iga-aastasel pressikonverentsil.

Itaalia rahanduse kooskõlla viimiseks Euroopa Liidu seatud piirangutega tuleb võidelda maksudest kõrvalehoidmisega, mis on vargus ja kahjustab ausaid kodanikke, lausus Conte.

"Kõik peavad maksma, et kõik maksaksid vähem," rõhutas ta.

Enim on maksudest kõrvalehoidjaid just Itaalias. Tänu neile jääb riigil saamata 190,9 miljardit eurot, mis on kaks korda suurem tema iga-aastasest tervishoiueelarvest, selgub ühenduse Tax Research LLP hiljutisest aruandest.