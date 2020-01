ÜRO Julgeolekunõukogu saalis heisati Eesti lipp

Välisministeeriumi sõnul töötab Eesti julgeolekunõukogus selle nimel, et riigipiirid ei nihkuks, et inimväärikus oleks kaitstud ja et ühiselt kokku lepitud normid kehtiksid ka kübermaailmas. Eesti püüab seada fookusesse eelkõige meie piirkonna ja Euroopa Liidu (EL) lähima naabruskonna küsimused, peamiselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina ning Gruusia territoriaalse terviklikkusega seonduva.