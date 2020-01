Lavits: jääme Iraaki, kuni selle valitsus kutse tagasi võtab

Läti sõjaväelased viibivad Iraagis sealse valitsuse kutsel, et võidelda terroriühendusega Islamiriik, ja kuni see kutse jõus on, ei ole Lätil põhjust oma sõjaväelasi tagasi kutsuda, ütles ajakirjanikele pärast kohtumist peaminister Arturs Krišjānis Kariņšiga Läti president Egils Levits.