Välispoliitikajuht: EL viskas Liibüas ohjad ise käest

Borrell ütles Euroopa Parlamendile, et EL on halvanud end dogmaatilise klammerdumisega idee külge, et Liibüa konfliktil ei tohi olla sõjalist lahendust.

Ta hoiatas, et ka Saksamaa algatusel pühapäeval Berliinis peetava tippkohtumise edu ei ole tagatud.

EL püüab suurendada mõju geopoliitilisel areenil, kuid seda pärsivad siselahkhelid ja asjaolu, et muid relvi peale diplomaatia bloki käsutuses ei ole. Sõjaväge EL-il ei ole ja majandussanktsioonide kehtestamine on pikaldane protsess.

«Meie, eurooplased, kes me ei taha osaleda sõjalises lahenduses, oleme barrikadeerinud end usuga, et sõjalist lahendust ei olegi,» ütles Borrell teisipäeva õhtul.

«Süürias on olnud sõjaline lahendus, mille on toonud türklased ja venelased, ja see on kõigutanud tasakaalu Vahemere idaosas.»