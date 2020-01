Lennukatastroofis hukkunud Rootsi õpetaja käis Iraanis kandmas ihunuhtluskaristust

Kogu selle aja nägid lähedased vaeva, et Mitra Ahmady pääseks vabadusse. «Nad pidid välja uurima, millises arestimajas või vanglas ta oli ning kuidas teda sealt välja saada. Minu onu ütles, et me maksame ükskõik kui palju, et teda tagasi saada, et tal on tütar ja töö Rootsis. See oli tehing: «Kui teil on midagi anda, saate ta tagasi.»» meenutas Ahmady tütar.