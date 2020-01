Kanada toetab Teherani lennuõnnetuses hukkunute peresid rahaga

Trudeau ütles, et ootab ikka veel Iraanilt hüvitust, kuid omaksed vajavad raha matusteks, Iraani sõiduks ja muudeks kulutusteks.

Peaminister lisas, et Iraan kannab kogu vastutust Ukraina reisilennuki allatulistamise eest. Lennukis oli 176 inimest, kõik said surma.

Trudeau sõnul on lennuki mustad kastid tõsiselt kannatada saanud ja Iraanil ei ole oskusi ega seadmeid nende uurimiseks. Prantsusmaal on labor, kus seda võiks teha, lisas ta ja rõhutas, et seda tuleks teha võimalikult kiiresti.