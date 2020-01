Putini hiljutised sammud opositsioonile eriti valikuid ei jäta

Paljud peavad Putini pakutud muudatusi katseks võimul püsida, kuid erinevalt 2011. aastast, kui ta teatas oma võimulpüsimise plaanist kui tehtud teost, teatas ta nüüd, et laseb näiliselt parlamendi võimu suurendavate ettepanekute üle hääletada rahval.

Positiivne muutus või poliitiline skeem?

Olukord on täiesti teistsugune 2011.–2012. aastast, mil püüdlused tagada Putini naasmine presidendiks purustasid venelaste lootuse vabama majanduse ja ühiskonna järgi ning läitsid Moskvas tohutud meeleavaldused.

Kolmapäeval peetud kõnes esitles Putin oma põhiseaduse muutmise ettepanekuid kui võimalust muuta Venemaa demokraatlikumaks. Lisaks tegi ta ettepaneku piirata presidendi võimu selliselt, et peaministrite ja ministrite ametissenimetamine läheks presidendi käest parlamendisaadikute kätte.

Putin lisas, et põhiseaduses tuleks suurendada ka riiginõukogu rolli. Riigipea võis sellega vihjata, et mõtleb võtta selles vähetuntud ning ametnikke ja kubernere koondavas nõuandvas kogus juhirollis.

Lisaks tahtis ta teha Vene seadused ülemuslikuks nii, et Euroopa Inimõiguste Kohtul poleks enam voli sundida Venemaale peale otsuseid, millega Moskva päri pole.

«(Kõik see) tugevdaks kodanikuühiskonna, erakondade ja regioonide rolli meie riigi arengu kohta võtmeotsuste langetamises,» lausus Putin neljapäeval muudatusi parlamendisaadikutega arutades.

Paljud venelased võivad pidada kõike seda positiivseks muutuseks, mitte keeruliseks poliitiliseks skeemiks. Reedel avaldas riiklikult rahastatud uuringufirma VTsIOM küsitluse, mille järgi ütles 45 protsenti vastanutest, et Putini pakutud muudatused ilmestavad presidendi tõelist soovi muuta olemasolevat võimustruktuuri.

Inimesed ootavad muud

Kuid opositsioonijuhid nagu Aleksei Navalnõi ütlevad, et selliseid muutusi inimesi ei soovi. Putin üritab jääda Vene ülimaks juhiks elu lõpuni ning kavatseb juhtida Venemaad kui oma valdust, mida ta iseenda ja oma toetajate vahel laiali jagab, ütles Navalnõi.

«Inimesed nõuavad lõppu korruptsioonile, inimesed nõuavad oma elamistingimuste paranemist. Nad nõuavad tervishoiureformi, nad muretsevad pensionireformi pärast. Kõik need nõudmised, nad ei lähe kuhugi,» ütles Sobol uudisteagentuurile Associated Press.

Opositsioonipoliitik Vladimir Milov arvas sama. Venelased on nõus taluma halvenevaid elutingimusi vaid siis, kui nad näevad tulevikus majanduskasvu. Kuid Putini avaldused näitavad, et teda see ei huvita, lisas Milov.