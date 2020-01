Vene kindralstaabi aseülem osutus suurriisujaks

Dokumentidest selgub, et kriminaalasi Arslanovi vastu algatati 6. augustil 2013 seoses riisumisega riigilepingu sõlmimisel relvajõudude eritehnika teenindustöödeks. Asja uurimise lõpptähtajaks on seni määratud 6. veebruar 2020, selgus materjalidest.

Korrakaitseametkondade etteheited Arslanovile said teatavaks mullu sügisel. Temaga koos on uurimise all AS-i Vojentelekom tippjuhtkond ja AS-i Ersiai peadirektor.