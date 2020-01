Türgi idaosa raputas tugev maavärin, hukkus vähemalt neli inimest

Siseminister Süleyman Soylu ütles, et surma sai vähemalt neli inimest.

«Me loodame, et meil ei ole rohkem hukkunuid. Seni on neli surma saanud,» sõnas ta.

Kaitseminister Hulusi Akar ütles omakorda, et maavärin võis tuua kaasa inimohvreid Sivrice ümbruses. Ta lisas, et sõjavägi on vajaduse korral valmis päästemeeskondi abistama.