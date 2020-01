IMEARMAS VIDEO ⟩ Berliini loomaaed näitas esmakordselt pandakaksikuid

«Nad on terved, uudishimulikud ja käivad oma ema kannul. Nad on oma esimeseks väljaskäiguks rohkem kui valmis,» ütles Berliini loomaaia direktor Andreas Knieriem.

Loomaaia teatel on pisikeste pandade iseloomud väga erinevad. Kui Pit (Meng Xiang) on unistava loomuga ja alati valmis uinakut tegema, siis Paule (Meng Yuan), kes on kaksikvennast 48 minuti noorem, on üleannetu ja uudishimulik.