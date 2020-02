Kreml asub mõõtma Putini osalusega üritustel inimeste kehatemperatuuri

«See on ennetav meede,» ütles presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov uudisteagentuurile RIA Novosti pärast seda, kui ajakirjanikud pidid neljapäeva pärastlõunal kontrolli läbima.

«Kremlis on uus sõelumisprotseduur. Keegi soojuskaameraga kontrollib teie kehatemperatuuri,» ütles sõltumatu telekanali TV Rain ajakirjanik Andrei Želnov Facebookis.

Ametnike kinnitusel on meetme eesmärk hoida ära uue koroonaviiruse levik Venemaal, lisas agentuur.

Venemaa, millel on viiruse epitsentri Hiinaga 4000-kilomeetrine piir, on leidnud kaks uude viirusesse nakatunut. Mõlemad patsiendid on hiinlased ning neid ravitakse Siberis ühes haiglas.