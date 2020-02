Rootsit piinab peekonidefitsiit

«Olukord on olnud päris kaootiline,» sõnas COOP-i lihatarne eest vastutav Majsan Pense. «Ma ei ole midagi sellist varasemalt kogenud. See on täiesti ainulaadne. Ladudes pole üldse liha ning kõik mis tuleb, läheb kohe poeriiulile või lihatoodete valmistamiseks.»

Pense sõnul on sealihadefitsiit valitsenud juba nädalaid. Tema sõnul on põhjuseid mitmeid. «Selle taga on neli põhjust. Kohati mõjutab 2018. aasta põud, Hiinas on seakatk, Rootsis on kasvanud sealiha nõudlus ning lõpuks pikk jõulupuhkus, mille mõju on praeguseni tunda.»

Ka Axfoodis, mille omanduses on toiduketdi Willys ja Hemköp, on peekonidefitsiit. Axfoodi pressiesindaja Claes Salomonsson viitab samuti 2018. aasta põuale, millal seakasvatajad pidid tapma oodatust rohkem sigu. Ta tõdeb, et oma osa on ka sealiha nõudluse kasvul Hiinas, mistõttu on sealiha viidud sinna üha suuremas koguses seal valitseva seakatku tõttu.