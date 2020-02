Leedu president kutsus astuma vastu Baltimaade ajaloo võltsijatele

«Oleme valmis kriitiliselt ja ausalt oma minevikku hindama, kuid me ei ole valmis leppima mõningate väärnarratiive levitavate jõudude püüdlustega. Sellega seoses on mul kahju, et ajalugu kasutatakse endiselt poliitilistel eesmärkidel ja seda püütakse tõmmata isegi rahvusvahelistesse organisatsioonidesse nagu Euroopa Nõukogu. Kutsun üles astuma ühiselt vastu manipulatsioonidele ja saavutada see, et mitte keegi ei saaks ajalugu poliitikat teenima panna,» ütles Nausėda täna Leedus akrediteeritud diplomaatidele.