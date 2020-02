Burkina Fasos pageb islamistliku vägivalla eest 4000 inimest päevas

«Inimesed, kes põgenevad vägivalla eest teatavad võitlejate rühmituste rünnakutest oma küladele, tapmistest, vägistamistest, rüüstamistest. Nende rünnakute hirmus jätavad elanikud kõik maha, et leida ohutut kohta,» teatas UNHCR.

«Burkina Fasos on viimased mässuliste rünnakud tsiviilelanike ja kohalike võimude vastu sundinud alates 1. jaanuarist oma kodudest minema ja ohutut kohta otsima keskmiselt 4000 inimest päevas,» lisati.

Praeguse seisuga on juba oma kodud maha jätnud 765 000 inimest, teatas agentuur. Nendest 700 000 on lahkunud viimase 12 kuu jooksul, 150 000 viimase kolme nädala jooksul.

Enamik sisepagulastest elab neid võõrustavates kogukondades, kuid UNHCR-il on olnud raskusi oma abitöötajate saatmisega ebakindla julgeolekuolukorra tõttu, ütles pressibriifingul pressiesindaja Andrej Mahehic.

Lääne-Aafrikas asuv Burkina Faso on haaratud sarnaselt naaberriikidele Malile ja Nigerile sagedastest islamiäärmuslaste rünnakutest. Džihadistide ülestõusu puhkemisest alates Põhja-Malis 2012. aastal on vägivald levinud ka selle naaberriikidesse. Islamistlik vägivald on segunenud kohalike kogukondlike konfliktidega. Eelmisel aastal hukkus Malis, Burkina Fasos ja Nigeris vägivallas ÜRO andmeil enam kui 4000 inimest.