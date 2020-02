Hollandis leidis kinnitust esimene uue koroonaviiruse juhtum

«Kõik haigestunuga kokku puutunud inimesed on üle vaadatud ja patsient on isoleeritud,» edastati kohaliku tervishoiuameti avalduses.

Neljapäevase seisuga oli Itaalia teatanud 528 nakatumisest ja 12 surmast. See on suurim haiguspuhang väljaspool Aasiat. Kõik ohvrid on olnud kas vanurid või juba varem tõbised inimesed.