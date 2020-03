Kreml: Trump ei tule Moskvasse võidupüha tähistama

«Meie endiste liitlaste poolt Hitleri-vastases koalitsioonis oleks õige tulla meie juurde nii sisepoliitilistest kaalutlustest lähtudes kui moraalses mõttes,» märkis Putin. «Me ootame neid ja oleksime õnnelikud nende tuleku üle. Kui nad ei tule, on see nende valik. Kuid ma arvan, et see oleks viga.»