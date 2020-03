Iisrael hakkab karantiini kontrollimiseks mobiiltelefone jälgima

Peaminister Benjamin Netanyahu ütles juba nädalavahetusel, et tehnoloogiat kasutades oleks võimalik inimestele teada anda, et nad on kokku puutunud haigusesse nakatunud inimesega. Veelgi enam, inimeste mobiilide asukohta jälgides saaks riik kontrollida karantiini pandud inimeste kodus püsimist.