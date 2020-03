Poola valitsus vabastati karantiinist

Poola keskkonnaminister Michał Woś ütles eile, et on karantiinis pärast uue koroonaviiruse proovi andmist. Ta tundis ennast oma sõnul hästi.

«Gruppi, mis osales (10. märtsi) kabinetikoosolekul, testiti ja kõik tulemused osutusid negatiivseks,» ütles tervishoiuminister Łukasz Szumowski ajakirjanikele, lisades, et negatiivse tulemusega ametnikud vabastati karantiinist.

Poolas on kinnitust saanud 221 COVID-19 juhtumit, sealjuures on viirus nõudnud viis inimelu. Tervishoiuministeerium hoiatas, et selle nädala lõpuks võib nakatunute arv tõusta üle tuhande.