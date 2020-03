Koroonaviiruse päritolu ja ravimeetodite kohta levitatakse libauudiseid

Veidi pärast esimesi viirusjuhtumeid Wuhanis hakkasid 5G-vastased huvigrupid ja vaktsiinivastased edendama vandenõuteooriat, mille kohaselt hakkas viirust levitama hoopis Wuhanis käivitatud 5G võrk. Veel levitati väiteid, mille kohaselt võivad 5G lained inimeste immuunsüsteemi kahjustada. Teooriatega käis käsikäes ka väide mille kohaselt on COVID-19 lihtsalt tavaline külmetus ja selle abil varjatakse hoopis müstilist«5G sündroomi».

Ühendkuningriigi sõltumatu faktikontrolli platvorm Full Fact võttis need väited uurida ja kinnitas, et puuduvad igasugused tõendid 5G kahjulikust mõjust inimeste immuunsüsteemile. Samuti märgiti, et COVID-19 on tavalisest külmetusest erinev.

Libauudis: COVID-19 tuli USAst

Hiina on käima lükanud oma riikliku propagandamasina ja nii väitis välisministeeriumi informatsiooniosakonna asejuht Lijian Zhao eelmisel nädalal, et viirus on pärit hoopis USAst. Selle väitega tuli ta lagedale Twitteris, lisades juurde lingi artiklist vandenõuteoreetikute leheküljel Global Research. Veebilehe loojaks on kanadalane Michel Chossudovsky, keda on varasemalt süüdistatud Venemaa propaganda levitamises.

WHO on selgelt välja öelnud, et viirus avaldus esmakordselt Hiina Hubei provintsis. USA kutsus valeväidete tõttu välja ka Hiina suursaadiku Ühendriikides ja president Donald Trump lükkas pressikonverentsil hiinlaste väited ümber, öeldes, et Hiina teab väga hästi, kust see viirus pärit on.

Libauudis: lihtsad ravimeetodid aitavad

Sarnaselt Eestile on ka mujal maailmas sotsiaalmeedia kaudu liikvele läinud soovitus justkui aitaks vee tarbimine ja päikese käes viibimine koroonaviiruse tappa. Ühe väite kohaselt on võimalik iga 15 minuti tagant vett juues koroonaviirus alla loputada, misjärel maohape selle hävitab.

Kuigi piisavas koguses vee joomine on tervisele üldiselt hea, siis koroonaviiruse vastu sellest abi pole. Buzzfeedi teatel on mitmed eksperdid sellised väited ümber lükanud ja öelnud, et vesi koroonaviirust kindlasti ei tapa.

Oxfordi ülikooli professor Trudie Lang ütles BBC-le, et ükski bioloogiline mehhanism ei toeta ideed, mille kohaselt saab hingamisteede viiruse lihtsalt alla loputada. Koroonaviirused sisenevad kehasse sisse hingates hingamisteede kaudu. Mõned neist võivad siseneda suu kaudu, kuid pidev vee tarbimine ei aita nakatumist vältida.

WHO on ümber lükanud ka väite nagu aitaks küüslaugu söömine koroonaviirust ennetada. Märgitakse, et kuigi tegu on tervisliku toiduainega, mis võib immuunsüsteemi tugevdada, siis koroonaviirusega võitlemisel sellest abi pole. Võimalik, et nende samade kuulujuttude tõttu on Hiinas võtta hoiatav näide. South China Morning Post teatas juhtumist, mille käigus toodi haiglasse 1,5 kilogrammi küüslauku ära söönud naine.

Samuti on tervishoiueksperdid hoiatanud, et kindlasti ei tasu abi otsida kurikuulsa MMSi juurest, kuna selle manustamine võib põhjustada väga tõsiseid terviseprobleeme.

Koroonaviirust ei ole võimalik diagnoosida kümme sekundit hinge kinni hoides ega viirusest vabaneda päikese käes viibides. Selliste väidete levitamine on ohtlik, kuna võib panna inimesi arvama, et viirus neid ei ohusta, kuigi tegelikult võidakse teistele ohtlikud olla.

