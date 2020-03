Riia kodutute varjupaigas avastati suur viiruskolle

«See tõestab taas kord, et kõikihõlmav tervishoiuteenus on kogu ühiskonna huvides. Kõigile, sealhulgas ka ühiskonna kõige vaesematele liikmetele kättesaadav tervishoid tasub end taolistes olukordades kuhjaga ära ja see on inimlik,» ütles Viņķele.