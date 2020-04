GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures 02.04.: Moskva võidupüha paraad võib lükkuda sügisesse

Soome

Kõige rohkem nakatunuid on endiselt Uusimaal, 960. Pirkanmaal on 110 ja Päris-Soome maakonnas 69 nakatunut. Enim on nakatunuid vanuserühmas 50 kuni 59 eluaastat (324 nakatunut), haigestunutest 51 protsenti on mehed ja 49 protsenti naised.