Merkel naaseb pärast koroonakarantiini tööle

Telekanali ARD neljapäeval avaldatud arvamusküsitluse andmetel oli 64 protsenti vastajatest Merkeli tööga kas rahul või väga rahul. See on tema parim reitingutulemus 2017. aastal toimunud üldvalimistest saadik.

RKI juht Lothar Wieler sõnas, et sotsiaalse distantsi hoidmise piirangud on osutunud tõhusaks.

«Viiruse levik on aeglustunud, piirangud toimivad», ütles ta reporteritele, rõhutades, et avaliku elu piirangutega on «vaja jätkata» ning võidu väljakuulutamiseks on veel vara.