Koroonapandeemia võib põhjustada globaalse kondoominappuse

ÜRO aga hoiatas samal ajal sellise olukorra «laastavate tagajärgede» eest.

Rohkem kui pool inimkonnast on liikumispiirangute all ning valitsused kogu maailmas on andnud korralduse sulgeda mittehädavajalikuks peetavad ärid.

Malaisia, mis on üks maailma suurimaid kummi- ja kondoomitootja, kehtestas eelmisel kuul üleriigilised liikumispiirangud.

Malaisia ettevõttele Karex, mis valmistab umbes 20 protsenti maailma kondoomidest, tähendavad tegevuspiirangud seda, et märtsi keskpaigast aprilli keskpaigani toodetakse 200 miljonit kondoomi vähem kui tavapäraselt.

Karexi tegevjuht Goh Miah Kiat hoiatas, et ajal, mil ka teised tootjad üle kogu maailma seisavad silmitsi mitmesuguste häirete ja raskustega, võib kondoomide nappus muutuda tõsiseks probleemiks.

«Maailm näeb kindlasti kondoominappust,» ütles Goh AFP-le.

«See on väljakutse, kuid me püüame anda praegu endast parima ja teha, mida me saame.»

«Ajal, mil me võitleme COVID-19 pandeemiaga, on ka teisi tõsiseid teemasid, mida me peame vaatama,» ütles Goh ja lisas, et ta on eriti mures kondoomivarude pärast arengumaades.

Karex, mis varustab mitmeid firmasid ja valitsusi kondoomidega, et neid abiprogrammide raames levitataks, on sulgenud eriolukorra ajaks oma kolm Malaisia tehast. Eriolukord kehtib esialgu 14. aprillini.

Kompaniil on siiski lubatud taasalustada tegevust, kuid ainult 50 protsendi tavapärase tööjõuga.

«Piiride sulgemine ja teised piiravad meetmed mõjutavad transporti ja tootmist mitmes riigis ja regioonis,» ütles ÜRO Rahvastikufondi kõneisik.

Agentuur, mis teeb paljude valitsustega koostööd toetamaks pereplaneerimist, ütles, et peamine mure on suutlikkus toimetada kondoome sinna, kus neid piisavalt kiiresti vajatakse. Agentuur hoiatas, et kondoominappus tabab kõige rängemalt kõige vaesemaid ja haavatavamaid.

Gohi sõnul on Karex näinud nõudluse kasvu ajal, mil inimesed on üle maailma sunnitud kodudes püsima. India meedia väitel tõusis kondoomide läbimüük 25-35 protsenti esimesel nädalal pärast seda, kui 1,3 miljoni elanikuga riigis kuulutati välja liikumiskeeld.

Hiina, kus koroonapandeemia on raugemas, võib ka selles valdkonnas appi tulla.

HBM Protections, mis toodab rohkem kui miljard kondoomi aastas, ütles, et tootmismahud on normaliseerunud ning aasta lõpuks plaanitakse tootmise kolmekordistamist.

Shanghai Mingbang Rubber Products teatas omakorda, et on valmis hoogustama kondoomide eksporti, mis praegu moodustab ainult umbes 10 protsenti toodangust, kui maailmas peaks tekkima nappus.