Koroonaviiruse juhud on India suurimas slummis tõusuteel

Alates esimesest surmajuhtumist aprilli alguses on India ametivõimud umbes miljoni elanikuga Dharavais proovinud haigusjuhtudega piirkondi sulgeda.

Kinnitatud nakatumiste kasvu on panustanud piirkonnas viimastel päevadel püsti pandud testimispunktid asümptomaatiliste haiguskandjate tuvastamiseks.

Maharashtra osariigis, kus Mumbai asub, on tuvastatud 1761 nakatumist ja 127 surmajuhtumit, mis on India osariikidest enim. Kokku on riigis teatatud 8356 nakatumisest, nende seas 273 surma.