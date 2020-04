Tavaellu naasev Saksamaa valmistub viiruse teiseks laineks

Berliini näitustekeskuses Messe, kus pandeemia tõttu üritusi ei toimu, käivad ümberehitustööd, et teha sellest mõne nädala jooksul haigla 1000 patsiendile.

Kantsler Angela Merkel on korduvalt hoiatanud, et Saksamaa ei tohi loorberitele puhkama jääda, ehkki nakatumiste arv on langenud, sest olukord on ikka veel ebakindel.

Berliini Charite haigla viroloog Christian Drosten hoiatab samuti, et viirus võib «hoopis teistsuguse jõuga» tagasi tulla.

«Viiruse levik jätkub lähinädalatel ja -kuudel,» ütles Dorsten raadiojaamale NDR ja lisas, et teine laine võib olla ohtlik, sest võib tekkida igal pool ühekorraga.

«Me võime stardis saadud eduseisu kaotada,» hoiatas ta liigse rahulolu eest.

Sestap on Saksamaa, kus toimib ulatuslik testimissüsteem ning haiglasüsteem suudab ravida tohutul hulgal patsiente, hakanud viiruse teise laine ootuses valmistama ette uusi intensiivravikohti.

Hollandi piiri lähedal Aachenis on kümned tühjad haiglavoodid nakkuspuhangu taashoogustumise ootuses.

«Oleme valmis dünaamiliselt reageerima,» ütles haigla intensiivraviosakonna juhataja Gernot Marx.

«Me ei ole veel pidanud otsustada, kas eelistada ühte haiget teisele, sest meil on paljud voodeid ja hea ettevalmistus,» sõnas tema kolleeg Anne Brücken. «Ma loodan, et ei peagi.»

Saksamaal on 32 000 intensiivravikohast 13 000 koroonapandeemiast hoolimata tühjaks jäänud.

Saksamaal oli kriisi algusest peale naaberriikidest rohkem hingamiruumi, sest neil on 100 000 elaniku kohta 33,9 intensiivravivoodit, Itaalial aga ainult 8,6 ja Prantsusmaal 16,3.

Kriisi vältel on intensiivravi- ja testimisvõimalusi tublisti laiendatud.

«Saksamaa on võimalikuks teiseks laineks valmis,» kinnitas Saksa haiglate liifu (DKG) president Gerald Gass.

COVID-19 suremuse tase on Saksamaal 3,5 protsenti. Viimastel andmetel on nakkus tuvastatud 150 383 inimesel ja surnud on neist 5321.

Hispaanias ja Itaalias on suremus 10 protsenti.

Saksa tervishoiusüsteem ei ole veel üle koormatud ning Gass soovitab haiglatel naasta järk-järgult tavatöö juurde.

«Üldiselt on meie haiglates praegu vähem tööd kui tavaliselt,» ütles ta.

Berliini praegune strateegia on taastada samm-sammult normaalne elu, tehes samal ajal nädalas sadu tuhandeid koroonateste.

Merkeli sõnul on eesmärgiks olukord, kus nakkuste arv langeb nii madalale tasemele, et kontaktiahelaid on võimalik kindlaks teha ja puhangute vältimiseks isoleerida.

Kontaktide jälgimiseks loodetakse lähinädalatel tööle panna äpp.