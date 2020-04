Belgia hakkab mai keskel koole ja ärisid avama

Wilmes märkis, et viiruse levimine on aeglustunud, kuid edasised arengud pole ennustatavad.

Internetikülje Worldometersi andmetel on Belgias diagnoositud üle 44 000 haigestumise. Miljoni elaniku kohta on umbes 3800 nakatumist, Soomes on vastav näiteks 793.