Poola Solidaarsus toetab president Duda tagasivalimist

Valitsev parempoolne Seaduse ja Õigluse erakond (PiS) on juba nädalaid olnud surve all hääletamine koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi lükata, edasilükkamist on palunud nii liberaalne opositsioon, meditsiinitöötajad, suurem osa elanikkonnast ning isegi mõningad valitsuse enda liitlased.

PiS on seni keeldunud valimiste aega muutmast, analüütikute sõnul seetõttu, et on arvestatud, et PiS-i liitlased Dudal on võimalus saada tagasi valitud pigem varem kui hiljem, kuid hääletuse korraldamine pühapäeval tundub olema järjest enam võimatu.